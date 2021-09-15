«هيئة الاتصالات»: منصة تك دليل مرجعي لتحقيق منافسة عادلة في القطاع

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن منصة تك التي أطلقتها، تهدف إلى تسجيل المنشآت العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بحسب التصنيف المخصص لأعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.وقال المهندس عبد العزيز الهليل، مدير عام تمكين تقنية المعلومات في الهيئة، خلال ورشة عمل عن دور الهيئة في تمكين قطاع تقنية المعلومات، أمس، إن التسجيل بمنصة تك، ليس إلزاميا الآن، ولكن كثيرا من الشركات الكبرى في المملكة تطلب التسجيل في منصة تك، مشيرا إلى أن المنصة تعنى بالشركات التي تحمل سجلات تجارية صادرة من المملكة فقط.وأضاف، أن منصة تك تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق، و تحقيق المنافسة العادلة وتنمية وتطوير القطاع، إضافة إلى إنشاء دليل مرجعي للمنشآت العاملة.وأشار الهليل إلى أن المنصة لديها دليل بالشركات المسجلة في المنصة، حيث تعمل على أن تكون قناة للشركات العالمية خارج المملكة في اختيار الشريك المناسب من الشركات المحلية، والأنسب لتخصصها، والثقة بالاستثمار في السوق السعودية لوجود معلومات مفصلة عن الجهات العاملة.كما تعمل على نشر المعلومات القابلة للنشر، إضافة إلى استخدام قناة موحدة لمعرفة السوق، وتوضيح الشركات العاملة في كل فئة من فئات تصنيف الهيئة، وإعطاء صورة واضحة للسوق لبناء استراتيجية ومبادرات فعالة للاستثمار وتوطين المحتوى المحلي. وأوضح، أن المنصة تجمع أيضا قائمة الجهات العاملة في القطاع، وتسهم في معرفة دقيقة للجهات العاملة في كل فئة من فئات التصنيف، والوصول الأسرع للجهات العاملة، وحرية الاختيار حسب نوع الأعمال.واستعرض الهليل فئات التصنيف للمستوى الأول، التي تشمل: أجهزة تقنية المعلومات، البرمجيات، خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، خدمات تقنية المعلومات، والتقنيات الناشئة.