طرحان في 2021 بقيمة 8.17 مليار ريال بين أكبر 10 اكتتابات في السوق السعودية

ينتظر المتعاملون في السوق السعودية طرحين ضخمين، بعدما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "حلول إس تي سي" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 في المائة من أسهم الشركة، إضافة إلى موافقتها على طرح أسهم شركة أكواباور بواقع 11.1 في المائة من أسهمها.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مالية متوافرة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، فإن حجم الطرحين يقدر وفق النطاق الأعلى بنحو 4.55 مليار ريال لشركة "أكوا باور" ونحو 3.62 مليار ريال للطرح الخاص بشركة "حلول إس تي سي" بإجمالي 8.17 مليار ريال، ما يجعل هذين الطرحين بين أكبر عشرة طروحات في تاريخ السوق السعودية.وبذلك ترتفع قيمة أضخم عشرة اكتتابات أولية في تاريخ السوق السعودية إلى 177.6 مليار ريال، يأتي في مقدمتها عملاق النفط "أرامكو السعودية" ثم البنك الأهلي السعودي.وبحسب القائمة، فسيكون طرح "أكوا باور" تاسع أكبر طرح في السوق السعودية، بينما طرح "حلول إس تي سي" عاشر أكبر طرح، وفقا للنطاق السعري الأعلى.وبحسب إعلان المستشارين الماليين لطرح "أكوا باور" فإن النطاق السعري للطرح حدد في نطاق 51 - 56 ريالا للسهم ما يجعل قيمة الطرح بين 4.55 و4.14 مليار ريال.بينما الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "حلول إس تي سي" خصصت النطاق السعري للطرح بين 136 - 151 ريالا للسهم، ما يجعل قيمة الطرح ما بين 3.26 و3.62 مليار ريال.ويشمل التحليل جميع الطروحات الأولية - اكتتاب أولي - التي تم طرحها لأول مرة للجمهور، التي لا تشمل طروحات زيادة رأس المال.والنطاق السعر الأعلى يجعل الشركتين بقيمة سوقية عند 40.9 مليار ريال لشركة "أكوا باور"، ونحو 18.12 مليار ريال لشركة "حلول إس تي سي"، ما يجعل الشركتين في قائمة أكبر 50 شركة مدرجة في السوق السعودية.وبحسب إغلاقات السوق بنهاية الجلسة الماضية، فإن ترتيب "أكواباور" سيكون في المرتبة الـ15 بين الشركات المدرجة، في حين تأتي "حلول إس تي سي " في الترتيب الـ30 من حيث القيمة السوقية بين الشركات المدرجة في السوق السعودية.طروحات 2021بلغ عدد الطروحات في السوق الرئيسة منذ بداية العام خمسة اكتتابات، ثلاثة منها تم إدراجها في السوق، فيما تقدر قيمة الطروحات بنحو 9.63 مليار ريال.وشهد العام الحالي طرح كل من "التنمية الغذائية" بقيمة طرح 402 مليون ريال، كذلك طرح "ذيب لتأجير السيارات" بقيمة 516 مليون ريال، و"الخريف لتقنية المياه والطاقة" بحجم طرح 540 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية