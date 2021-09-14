تعيين لؤي مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر قراراً بتعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بالوزارة .

ويمتلك المهندس لؤي خبرة واسعة في القطاع اللوجستي، حيث عمل كوكيل المحافظ للتخطيط والتطوير بالجمارك، كما ترأس عدداً من الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي قرار تعيين مشعبي بعد اعتماد وكالة الخدمات اللوجستية من قبل مجلس الوزراء، تزامناً مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لتطوير القطاع اللوجستي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، حيث تعد الإستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.