9.02 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال أسبوع.. منها 1.2 مليار لقطاع "المطاعم والمقاهي"

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 سبتمبر تراجع بلغ نحو 11.5 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 4 سبتمبر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر نحو 9.02 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.19 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 1.17 مليار ريال.

ويستمر تراجع الإنفاق للأسبوع الثاني على التوالي، في حين انخفض الإنفاق بأعلى معدل في نحو 7 اسابيع.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت جميع القطاعات والتي تصدرها قطاع "التعليم" المنخفض 56.8 في المائة وبمبيعات بلغت 246.8 مليون ريال.

تلاه قطاع "الاتصالات" والذي سجل مبيعات بلغت 95.9 مليون ريال وبانخفاض 24.1 في المائة، ثم قطاع "الترفيه والثقافة" "المتراجع بنحو 23 في المائة بعد تسجيله مبيعات بلغت 275.4 مليون ريال.



وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" وهي تشكل 15.4 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع والتي تعادل 1.39 مليار ريال، في حين نجد ان مبيعات القطاع تراجعت بنحو 9.9 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

ثم تأتي مبيعات قطاع "المطاعم والمقاهي" ثانيا والتي تشكل 13.8 في المائة أو ما يعادل 1.24 مليار ريال بعدما تراجع مبيعات القطاع خلال الاسبوع بنحو 3.9 في المائة.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 12.1 في المائة ليبلغ 2.85 مليار ريال وهي تشكل بذلك 31.6 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.4 مليار ريال ما يعادل 15.6 في المائة، ونحو 478.2 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.9 في المائة لتبلغ نحو 110.2 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 112.37 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 81.85 ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية