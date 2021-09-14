طالبان: أمريكا بلد كبير يجب أن يكون قلبها كبيرا.. أظهرو التعاطف

شكرت طالبان اليوم العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار تعاطف.

وبحسب "الفرنسية" قال وزير الخارجية في الحكومة الموقتة أمير خان متقي إن الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية، مضيفا أن أمريكا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرا.

