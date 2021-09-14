أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

إطلاق برنامج "دليل" لتعزيز جودة تواصل الجهات التنفيذية في "ندلب" مع القطاع الخاص

إطلاق برنامج "دليل" لتعزيز جودة تواصل الجهات التنفيذية في "ندلب" مع القطاع الخاص

"الاقتصادية" من الرياض

أطلق بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية برنامج "دليل" الذي يشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ويهدف إلى تعزيز جودة تواصل الجهات التنفيذية بقطاعات البرنامج مع القطاع الخاص والمستثمرين.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية