أطلق بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية برنامج "دليل" الذي يشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ويهدف إلى تعزيز جودة تواصل الجهات التنفيذية بقطاعات البرنامج مع القطاع الخاص والمستثمرين.
- إطلاق برنامج "دليل" لتعزيز جودة تواصل الجهات التنفيذية في "ندلب" مع القطاع الخاص
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