"الخليج للاستثمار الإسلامي" تعتزم استثمار مليار دولار في السعودية

تستعد شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي" ومقرها الإمارات لما يمكن أن يكون أكبر صفقاتها حيث تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في السعودية والهند كما تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات الـ 3 المقبلة.

ونقلت "بلومبيرج" عن محمد الحسن المؤسس المشارك للشركة التي تدير ملياري دولار القول إن الشركة تعتزم شراء حصة في شركة رعاية صحية سعودية بـ 600 مليون دولار ولكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن الهدف هو ضخ نحو مليار دولار في المملكة خلال الـ 12 أو الـ 18 شهرا المقبلة مع استثمارات تستهدف الخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية. وأضاف "نذهب حيث يوجد المال وحيث توجد الصفقات .. ولدينا ثقة كبيرة في السعودية".

ويتزايد اهتمام المستثمرين بمجال الرعاية الطبية مع تقدم متوسط عمر سكان العالم. وبرزت الصناعة كنوع من الملاذ الآمن لصانعي الصفقات خلال الجائحة.

وأدى ارتفاع توقعات متوسط العمر إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وأصبحت دول الخليج تنفق المزيد من الأموال على توفير الخدمات الطبية لمواطنيها كما تحاول شركات تشغيل المستشفيات وإدارتها مواكبة النمو السكاني.