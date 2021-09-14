الأسهم الأوروبية تتراجع  قبل بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في حين غطى ضعف أسهم شركات المنتجات الفاخرة والتعدين على التفاؤل في المنطقة حيال التعافي الاقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بعد تعاف جزئي يوم الاثنين من خسائر الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة ومن بينها إل.في.إم.إتش وكيرينج وريتشمونت بين 1.6 واثنين في المائة مقتفية أثر نظرائها في آسيا نتيجة مخاوف بشأن انتشار إصابات كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سهم باندورا للحلي 3.7 في المائة بعدما أعلنت أنها تهدف لزيادة المبيعات بين ستة وثمانية في المائة في السنوات المقبلة.

ودفعت أسهم التعدين مؤشر الأسهم البريطانية فايننشال تايمز 100 للهبوط 0.3 في المائة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن أرباب الأعمال أضافوا عددا قياسيا من العاملين بلغ 241 ألفا الشهر الماضي.