بفعل اللقاحات .. توقعات بتعافي الطلب على النفط خلال أكتوبر

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.

وكتبت الوكالة ومقرها باريس في تقرير النفط الشهري "بدأت تظهر بالفعل مؤشرات علي انحسار إصابات كوفيد ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر ويواصل النمو حتى نهاية العام".

وتوقعت الوكالة تعافيا قويا في السوق من الربع الأخير من العام مشيرة إلى "طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات".

لكن انتشار السلالة دلتا للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملا بواقع 105 آلاف برميل يوميا بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة إن الأضرار التي سببها الاعصار أيدا لمركز إنتاج النفط على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب الاعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريبا.

كما خفضت توقعاتها للطلب على النفط في أغسطس وسبتمبر بنحو 600 ألف برميل يوميا بفعل قيود على الحركة في الصين وجنوب شرق آسيا.

وقالت الوكالة بأن إمدادات النفط العالمية انخفضت 540 ألف برميل يوميا على أساس شهري في أغسطس إلى 96.1 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تشهد ثباتا في سبتمبر.