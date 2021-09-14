المكسيك تطالب بوقف بيع عشرات القطع الأثرية في ألمانيا

قالت وزارة الثقافة المكسيكية يوم الاثنين إن الحكومة طلبت من دار للمزادات في ألمانيا وقف عروض لبيع 74 قطعة أثرية.

ومن المقرر أن يتم بيع ما مجموعه 324 قطعة أثرية تعود إلى العصور السالفة لاكتشاف أمريكا، بما في ذلك تماثيل وأقنعة من ثقافات مختلفة، من بيرو وبوليفيا أيضا، في 21 سبتمبر في شركة جيرهارد هيرش ناشفولجر للمزادات، ومقرها ميونخ.

وذكرت السلطات الثقافية المكسيكية أنها قدمت أيضا شكوى الى المدعى العام المكسيكى وطلبت مشورة قانونية من وزارة الخارجية، وفقا لـ"الألمانية".

وجاء في بيان أن "بيع هذه المواد يشكل جريمة بموجب القانون المكسيكي ويشجع ويساهم أيضا في الاتجار والجريمة المنظمة العابرة للحدود".