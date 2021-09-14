لأول مرة منذ 13 عاما .. الألمنيوم يصل عتبة 3 آلاف دولار ويفاقم مخاوف التضخم

بلغ سعر الألمنيوم ثلاثة آلاف دولار للطن أمس للمرة الأولى منذ 13 عاما، ما فاقم المخاوف إزاء التضخم، التي تتسبب بدورها في ارتفاع الدولار.

وبحسب "الفرنسية"، تم التداول في الأسهم بشكل متباين في وقت أمل فيه المستثمرون علاقات تجارية أفضل بين الولايات المتحدة والصين، في مقابل تشديد بكين القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني.

وانتعشت الآمال بالأنباء عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات الجمعة مع نظيره الصيني شي جينبينج في مسعى إلى تحسين العلاقات بين القوتين العظميين.

في الوقت نفسه استمر الحذر في السوق بعد بيانات أظهرت أن تضخم السلع المغادرة المصانع الأمريكية ارتفع في آب (أغسطس) إلى أعلى نسبة له على الإطلاق بلغت 8.3 في المائة.

وبعد أن وصل عتبة ثلاثة آلاف دولار، تراجع سعر الألمنيوم إلى 2952 منتصف أمس في سوق المعادن في لندن.

وعززت المخاوف من ارتفاع التضخم التكهنات بشأن خطط "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي إزاء السياسات النقدية.

وكان جيروم باول رئيس البنك ألمح إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ على الأرجح في إبطاء عمليات شرائه للسندات التي يقوم بها لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء، بنهاية العام.

لكن أرقام التضخم الأمريكية الأخيرة يمكن أن تدفع بالمسؤولين إلى تقريب الموعد ورفع معدلات الفائدة.

وسينطوي إعلان معدلات تضخم أسعار المستهلكين اليوم على مزيد من الأهمية، وفق محللين.

في تعاملات أمس، كانت بورصة هونج كونج أكبر الخاسرين، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا وسط مخاوف إزاء فرض الصين تدابير صارمة على القطاع.

وتراجعت أسهم "علي بابا" بأكثر من 4 في المائة بعدما أمرت الهيئات الناظمة الصينية تطبيق "علي باي" عملاق الدفع الإلكتروني بإدخال تعديلات واسعة.

وطلب من "علي باي"، البالغ عدد مستخدميه أكثر من مليار في الصين ودول آسيوية أخرى، الانفصال عن أعماله التجارية المربحة للقروض الصغيرة.

ويراقب المضاربون أيضا شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان كوريا الشمالية أمس أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى خلال نهاية الأسبوع، واعتبارها ذلك "سلاحا استراتيجيا ذا أهمية كبرى".