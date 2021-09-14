الأسهم السعودية تقترب من 11400 نقطة بفضل عمليات الشراء .. والسيولة عند 7.2 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 43 نقطة بنحو 0.38 في المائة لتغلق عند 11386 نقطة، بينما زاد "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.32 في المائة ليغلق 1542 نقطة. وشهدت السوق تراجعا في مطلع الجلسة حتى 11294 نقطة لتفقد حينها 0.42 في المائة، حيث وصلت إلى منطقة الدعم، التي أشير إليها في التقرير السابق وشهدت تنامي عمليات الشراء لترتفع 91 نقطة من أدنى مستوياتها، وتغلق في نهاية الجلسة عند مستويات قريبة من 11400 نقطة، وتماسك السوق عند مستويات الدعم سيدفع بالسوق إلى محاولة استعادة مستويات 11400 والوصول إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2008.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11343 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11294 نقطة فاقدا 0.42 في المائة، بينما الأعلى عند 11386 نقطة رابحا 0.38 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11386 نقطة رابحا 43 نقطة بنحو 0.38 في المائة. وارتفعت السيولة 1.9 في المائة بنحو 138 مليون ريال لتصل إلى 7.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 182 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 301 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 0.74 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.16 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.57 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1.3 في المائة وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 916 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 792 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدريس" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال، يليه سهم "نسيج" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال، وحل ثالثا سهم "كيمانول" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 31.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 136 ريالا، يليه سهم "بوبا العربية" بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 160.40 ريال، وحل ثالثا سهم "باتك" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 45.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 357 مليون ريال، يليه سهم "نسيج" بنحو 315 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سيرا" بقيمة 264 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية