المركزي الأمريكي: ارتفاع توقعات التضخم لأعلى مستوى في 8 أعوام

أظهر مسح نشره فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم أن توقعات المستهلكين الأمريكيين لحجم التغير في التضخم على مدار العام المقبل والأعوام الثلاثة القادمة ارتفعت الشهر الماضي إلى أعلى المستويات منذ 2013 .

وزادت توقعات التضخم للعام المقبل لعاشر شهر على التوالي إلى 5.2% في المتوسط.

وارتفعت توقعات التضخم للأعوام الثلاثة القادمة إلى 4.0 % في المتوسط. والرقمان كلاهما هما الأعلى منذ بدأ إجراء المسح في 2013 .

وبحسب (رويترز) يراقب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي عن كثب توقعات التضخم بينما يحاولون تقدير ما إذا كانت ضغوط الأسعار التي أثارتها جائحة فيروس كورونا سيكون لها تأثير مستمر على الاقتصاد.