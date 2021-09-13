بسبب نقص التمويل.. تعليق مساعدات الغذاء لأكثر من 100 ألف شخص في جنوب السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم أنه اضطر إلى وقف المساعدات الغذائية عن أكثر من 100 ألف شخص في جنوب السودان اعتبارا من الشهر المقبل وحتى يناير بسبب نقص في التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن ما مجموعه 106 آلاف شخص يعيشون في العاصمة جوبا ومدينة واو (شمال غرب) وفي محافظة بور (وسط) معنيون بذلك، مؤكدا إنه بحاجة إلى 154 مليون دولار (131 مليون يورو) لتفادي اقتطاعات جديدة في المساعدات.

وقال ماثيو هولينغوورث رئيس برنامج الأغذية العالمي في البلاد: "الأوقات الصعبة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة.. نحن مجبرون على اتخاذ هذه القرارات المؤلمة والاستفادة من مواردنا المحدودة لتلبية الاحتياجات الماسة لأشخاص على شفير المجاعة".

مضيفا: "إذا استمرت مستويات التمويل في الانخفاض فقد لا يكون لدينا خيار سوى إجراء مزيد من الاقتطاعات في حين أن احتياجات الفئات المحرومة لا تزال تتجاوز الموارد المتاحة".

يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان وكالة الأمم المتحدة الإنسانية عن تضرر 380 ألف شخص من جراء الفيضانات العنيفة التي ضربت الأراضي الزراعية وغمرت المنازل وساهمت في نزوح الأسر في هذا البلد الذي يعد من بين الأفقر في العالم.

الشهر الماضي حذرت الوكالة من وجود عجز في التمويل، مؤكدة أنها تلقت 54% فقط من مبلغ 1.7 مليار دولار اللأزمة لتمويل برامجها في البلاد.

وبحسب "الفرنسية" يعيش أكثر من 82% من السكان البالغ عددهم 11 مليونا تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي ويعاني 60% منهم من الجوع بسبب النزاعات والجفاف والفيضانات.

منذ استقلالها عن السودان في عام 2011، باتت أحدث دولة في العالم تواجه أزمة اقتصادية وسياسية مزمنة وتكافح من أجل التعافي من الحرب الأهلية التي أودت بحياة ما يقارب 400 ألف شخص وشردت أربعة ملايين شخص بين 2013 و2018.

ووفقا لاتفاقية السلام لعام 2018، يشارك سلفا كير وريك مشار، الخصمان خلال الحرب الأهلية، في السلطة في حكومة وحدة وطنية، الأول كرئيس والثاني كنائب للرئيس.

لكن هذه الحكومة تتعرض للتهديد المستمر نتيجة الصراعات على السلطة التي تؤخر تنفيذ اتفاقية السلام وتؤجج العنف المستشري والأزمة الاقتصادية.