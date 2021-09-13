أمريكا: ارتفاع حركة النقل الجوي اليومية بنسبة 131%

ذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية أن عدد الركاب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وصل إلى 1.97 مليون في 12 سبتمبر مقارنة بـ 809 آلاف و850 في نفس مطلع الأسبوع قبل عام.

وارتفع عدد الركاب أمس بواقع 44 % مقارنة باليوم السابق عليه، وفقا لما نقلته بلومبرج.

ارتفع متوسط عدد الركاب اليومي بنسبة 2.5% عن اليوم السابق. وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي في السبعة أيام الماضية 1.71 مليون مقارنة بـ 738 ألفا و38 قبل عام.

ووفقا لمكتب إحصاءات النقل، ارتفع أسهم شركة ساوث أيست الجوية وشركة أمريكان أير وشركة انترناشونال ايرلاينز جروب (آي ايه جي)، وهي الشركات التي استحوذت على أغلب الركاب في 2020، بنسبة 3 % و20 % على التوالي وانخفضت الأخيرة 9% .