بريطانيا تلغي طلبيات توريد لقاح ضد كورونا من"فالنيفا"

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية-النمسوية فالنيفا الاثنين في بيان أنها تلقت من الحكومة البريطانية "إشعارا بالغاء" اتفاق توريد لقاحها القادم ضد كوفيد-19.

واشار المختبر الذي طلبت منه بريطانيا 100 مليون جرعة لعام 2021-2022، إلى أن "العقد يتضمن بنداً يسمح للحكومة البريطانية بفسخه. كما أنها تدعي أن فالنيفا لم تلتزم بتعهداتها، الأمر الذي تعترض عليه فالنيفا بشدة"، دون مزيد من التفاصيل.

تعتمد فالنيفا في لقاحها على تقنية الفيروس المعطّل، وهي تقنية أكثر تقليدية من تقنية الحمض النووي المرسال وتستخدم بشكل خاص في لقاحات الأنفلونزا كل عام. وكانت قد تقدمت بطلب الحصول على ترخيص إلى السلطات الصحية البريطانية في أغسطس، بحسب "الفرنسية".

وكان المختبر قد أشار في نهاية أغسطس إلى أنه بناء على نتائج تجارب المرحلتين الأولى والثانية، فإنه يأمل بأن يُظهر اللقاح "فعالية تزيد على 80%".

وقال المدير الإداري للشركة فرانك غريمو إنه "يتعين إثبات ذلك في تجارب المرحلة الثالثة".

ولفت المختبر الاثنين إلى أن "فالنيفا عملت بلا كلل واستثمرت أقصى طاقاتها" مع الحكومة البريطانية "عبر تخصيص موارد كبيرة وإظهار انخراط شديد للغاية لتلبية مطالبها المتعلقة بفعالية اللقاحات ضد النسخ المتحورة".

واشار إلى أنه "سيواصل انخراطه الكامل في تطوير" لقاحه القادم "فلا2001" وأنه "سيضاعف جهوده مع العملاء المحتملين الآخرين لضمان إمكانية استخدام لقاحه في مكافحة الوباء".

واكدت فالنيفا أن نتائج تجارب المرحلة الثالثة - المخصصة لإثبات الفعالية الحقيقية للعلاج قبل التسويق المحتمل - "متوقعة في بداية الربع الرابع".

ستشكل هذه النتائج "جزءاً من الامتثال التدريجي لملف طلب الترخيص المشروط للقاح القادم إلى وكالة الصحة البريطانية.

وحسب نتائج المرحلة الثالثة وموافقة وكالة الصحة البريطانية، "تتوقع فالنيفا الحصول على الترخيص الأولي لتسويق لقاح فلا2001 بحلول نهاية عام 2021".