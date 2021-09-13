شركات التكرير الآسيوية ستتلقى كامل إمدادات الخام السعودي في أكتوبر

ذكرت مصادر مطلعة اليوم أن أرامكو السعودية أخطرت سبعة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات التعاقدية من النفط الخام في أكتوبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا على تخفيف تقليص الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الفترة بين أغسطس آب وديسمبر . وقال أحد المصادر إن "أوبك لا تزال تقلص بنحو خمسة ملايين برميل يوميا.

وفي ظل توقعات بزيادة الإمدادات، خفضت أرامكو أيضا أسعار كل خاماتها التي تبيعها لآسيا في أكتوبر بواقع دولار على الأقل للبرميل بهدف جذب مشترين. ورغم تخفيض السعر، قالت المصادر أن أيا من المشترين السبعة لم يطلب إمدادات إضافية.

وقال مصدر إن الأسعار الفورية للخام تظل جذابة بينما قال آخر إن شركته اشترت إمدادات كافية من السوق الفورية لتلبية احتياجاتها للتكرير. وقال فيريندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس "ما زال الطلب خارج الصين والهند بطيئا نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات".

