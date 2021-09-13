"أدنوك" تحدد سعر سهم الاكتتاب العام لأدنوك للحفر عند 2.30 درهم للسهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم ، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم

(نحو 10 مليارات دولار).

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل أدنوك، بصفتها المساهم البائع، وأدنوك للحفر، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسميا اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضا جذابا للمستثمرين، يعكس ثقة أدنوك بمسار النمو طويل الأجل لشركة أدنوك للحفر وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر رسميا اليوم على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من تشرين أول/أكتوبر القادم.