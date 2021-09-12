صندوق النقد يتوقع هبوطا حادا لديون عمان بعد صدمة كورونا

ذكر صندوق النقد الدولي في بيان اليوم أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط .

وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3 في المائة في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وقال البيان "ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط".