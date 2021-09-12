طوكيو تقود مدن العالم سكانيا بـ 37 مليونا

يطرح بين فترة وأخرى تساؤلات عن الازدياد السكاني الذي يشهده العالم سواء على مستوى الدول أو المدن وما أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم؟ موقع world population review وهو من أكبر المواقع المتهمة بالإحصائيات السكانية أصدر أمس قائمة بأكثر عشر مدن اكتظاظا بالسكان في العالم أخيرا.

ويوضح التقرير أن العاصمة اليابانية طوكيو جاءت في المركز الأول في هذا التصنيف حيث بلغ عدد سكانها نحو 37 مليونا، تليها العاصمة الهندية نيو دلهي بـ 29 مليونا والمركز الثالث مدينة شنغهاي الصينة بـ 26 مليونا ثم مدينة ساوباولو البرازيلية بـ 22 مليونا وفي المركز الخامس العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بنحو 22 ميلونا وتأتي القاهرة العاصمة المصرية في المركز السادس بـ 20 مليونا، وبالتالي تعد الأكبر عربيا وإفريقيا والغريب في الأمر أن العاصمة الصينية بكين جاءت في المركز التاسع بـ 20 مليونا حيث يبلغ عدد سكان الصين نحو 1.44 مليار نسمة، ما يعني أن بكين لا تمثل كثافة عالية مقارنة بمدينة شنغهاي التي تتفوق عليها عدديا.

طوكيو عاصمة اليابان وتعني باللغة اليابانية العاصمة الشرقية. تعد واحدة من أكبر التجمعات الحضرية العالمية، كما أنها أهم مركز تجاري ومالي على مستوى آسيا وواحدة من أهم المراكز العالمية وهي مقر مؤشر نيكاي للأسهم.

تعد طوكيو العاصمة الرسمية لليابان منذ عام 1868. تقع على الجهة الشرقية لأكبر الجزر الأربعة للبر الياباني هونشو، وعلى الضفة الغربية لخليج طوكيو وبالقرب من مصب نهر سوميدا. وتعد حاليا المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد. تبلغ مساحة المنطقة الحضرية فيها بنحو 600 كيلومتر مربع، وتتألف من 23 حيا.

وهنا قائمة المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان عالميا لعام 2021

طوكيو (37،435،191 نسمة)

دلهي (عدد السكان: 29.399.141)

شنغهاي (26317104 نسمة)

ساو باولو (عدد السكان: 21،846،507)

مكسيكو سيتي (عدد السكان: 21،671،908)

القاهرة (20،484،965 نسمة)

دكا (20،283،552 نسمة)

مومباي (عدد السكان: 20،185،064)

بكين (عدد السكان: 20،035،455)

أوساكا (عدد السكان: 19،222،665)

ويقول التقرير: ربما ليس مستغربا أن أغلب المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم تقع في أكثر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، الصين والهند. من بين هؤلاء شنغهاي وبكين، حيث يبلغ عدد سكانهما 25 و22 مليونا على التوالي، ودلهي (27 مليونا)، ومومباي (أكثر من 21.5 مليون).

ومع ذلك، فإن طوكيو هي أكبر مدينة في العالم إذا تم تضمين منطقة مترو طوكيو بأكملها، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 38 مليون نسمة. كما توجد مدينة يابانية أخرى وهي أوساكا يبلغ عدد سكانها نحو 20.5 مليون نسمة. كما أن هناك أيضا عددا من المدن غير الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك مكسيكو سيتي (أكثر من 21 مليونا) والقاهرة (نحو 19.5 مليون) وبوينس آيرس (نحو 15.5 مليون).

ويلاحظ التقرير أن من بين المدن الأوروبية تعد إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يبلغ عدد سكانها 14.5 مليون نسمة. تليها موسكو (أكثر من 12 مليونا) وباريس (11 مليونا بما في ذلك منطقة مترو باريس). هذه المدن هي بالطبع أيضا ذات أهمية ثقافية وترحب فيما بينها بملايين السياح كل عام.

هناك عدد لا بأس به من المدن الشعبية والغنية ثقافيا التي لديها عدد أقل من السكان ما يؤدي غالبا إلى مستويات معيشية أعلى لسكانها. ويبلغ عدد سكان كل من برشلونة وسيدني وبرلين وفانكوفر أقل من خمسة ملايين نسمة، لكنها تمتلك خيارات شائعة جدا لمعيشة المدينة. هناك أيضا بعض المدن الصغيرة نسبيا التي تتمتع بسمعة ثقافية أو تاريخية أو سياسية كبيرة، مثل سراييفو (314000) وإدنبرة (502000) والبندقية (631000)، ما يدل على أن المدن الصغيرة يمكن أن تكون مهمة للغاية بغض النظر عن حجم سكانها.