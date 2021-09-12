الصين تنشئ مؤشرا للأسهم الخضراء

قالت الصين أنها ستنشئ "مؤشرا للأسهم الخضراء" وستطور تداول العقود الآجلة، لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك نقلا عن قواعد إرشادية صادرة عن مجلس الدولة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

وأضافت شينخوا أن القواعد الإرشادية تحث على الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد.

ونصت القواعد الإرشادية أيضا على إدراج برامج طوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات،مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.

وستدرس الصين وستطور تمويل أدوات، تعتمد على مختلف الحقوق البيئية، مثل المياه وتصريف التلوث.

كما تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.