توقعات بنفاد مخزون البنزين قريبا في لبنان

حذر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس من أن "أزمة البنزين إلى المزيد من التفاقم" ، متوقعا نفاد المخزون قريبا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد عن البراكس قوله إن المخزون الموجود في المحطات يباع الى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم الى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لان مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة.

وأضاف "الأيام المقبلة ستشهد إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى إلا عدد قليل من المحطات التي ستفتح خراطيمها، وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها".

وأشار البراكس إلى أنه "بالامس كان يوجد 55 مليون لتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الاحوال"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين".

وقال: "وبما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتُخذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديد ( نجيب ميقاتي) ، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الآلية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الأوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الأزمة الكبيرة"، بحسب "الألمانية".

وتمنى أن "يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الأربعاء المقبل على أساس رفع الدعم"، متسائلا عن "الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب إلى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء".

وشدد على "ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة وأصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتُمد تحرير الاستيراد".

وأشار البراكس إلى أنه يعتقد أن "المصرف المركزي سيبقي آلية التعامل كما هي اليوم، والتغيير سيكون فقط بسعر الدولار الذي سيقرر من دون دعم".