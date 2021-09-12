بسبب محدودية توليد الكهرباء .. زيمبابوي تقطع الكهرباء 12 ساعة في اليوم

أعلنت شركة نقل وتوزيع الكهرباء في زيمبابوي اليوم أنها بدأت تدابير قطع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يوميا بسبب محدودية توليد الكهرباء في محطتها الحرارية وإصلاحات السد في محطة كاريبا للطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة قولها في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها "تعاني من نقص في الطاقة بسبب قيود توليد الكهرباء في محطة هوانج للطاقة، والواردات المحدودة وبرنامج لإعادة تأهيل جدار السد في كاريبا".

وتتم إدارة نقص الطاقة من خلال فصل الأحمال من أجل "تحقيق التوازن بين مصدر الطاقة المتاح والحمل المتصل".

وتعد محطة هوانج الحرارية للطاقة أكبر محطة في البلاد، حيث تبلغ قدرتها القصوى 920 ميجاوات، ولكنها تعاني من أعطال متكررة بسبب تقادم المعدات.

وتخضع المحطة الواقعة في غرب زيمبابوي لعملية توسعة لإضافة 600 ميجاوات.

ووفقا لبلومبرج، تخضع محطة كاريبا للطاقة حاليا لمشروع بقيمة 294 مليون دولار يموله بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي والحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي.

وتبلغ القدرة القصوى لإنتاج الطاقة في البلد الواقع في جنوب قارة أفريقيا 2100 ميجاواط، لكنه يولد ما متوسطه 1200 إلى 1300 ميجاواط مع سد النقص من خلال الواردات.