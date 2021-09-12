تدشين مركز متخصص لتأهيل المرأة السعودية للعمل في المدن الصناعية

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بالتعاون مع جمعية كفو للتوظيف والتأهيل مركزا تدريبيا متخصصا في المدينة الصناعية الثانية بالرياض يستهدف تمكين المرأة بالقطاع الصناعيّ.

وأوضح المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي لـ "مدن" أن الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين تستهدف تنمية دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني في إطار إستراتيجيتنا لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي طبقا للمبادرات المسندة إليها ببرنامج تطوير الصناعة الوطنيّة والخدمات اللوجستية "ندلب" تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أن المركز الجديد تم تدشينه في المدينة الصناعية الثانية بالرياض من أجل تصميم وتقديم برامج تدريبية نسائية متوافقة مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الصناعي. مشيرا إلى أن التعاون بين "مدن" و "كفو" يعزز دور القطاع غير الربحي بالمدن الصناعية في إطار رؤية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

وأضاف أن "مدن" قد وقعت في وقت سابق مذكرة تعاون مع جمعية "كفو" لصقل مهارات المرأة السعودية وتهيئة بيئة العمل الملائمة لها بالمدن الصناعية وتوفير جميع الممكنات والخدمات التي تساعد على دعم استقرارها الوظيفي.

وكشف أن إجمالي المساحات التدريبيّة بالمدن الصناعية ارتفع إلى 198.126 م² بإجمالي 14 معهدا ومركزا تدريبيا من القطاعين العام والخاص تسهم بها "مدن" في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة والارتقاء بقطاع التدريب بما ينعكس إيجابا على معدلات توطين الوظائف بسوق العمل الصناعي.

وأشار إلى أن "مدن" تستثمر في إمكانات وقدرات المرأة السعودية من خلال تهيئة البيئة النموذجيّة الّتي تواكب طموحاتها كموظفة أو مستثمرة في قطاع الصناعة حيث نجحت في رفع أعداد السعوديات بالمدن الصناعيّة بنسبة 120% خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 17 ألف موظفة صعودا من 7860 موظفة.

وقال : إن الخدمات والمنتجات التي توفرها "مدن" لتمكين المرأة السعودية تشمل الواحات الصناعية المدعمة بحاضنات أطفال وأماكن انتظار سيارات ومراكز طبية وترفيهية وفيها مصانع جاهزة لتشجيع رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بمساحات 1500 م² و 700 م² وهي مهيأة للصناعات النظيفة مثل الصناعات الطبية والغذائية والصناعات المطاطية وذات التقنية العالية.

وبين أن "مدن" نظمت خلال ديسمبر 2020 مؤتمرا متخصصا بمسمى "سيدات الصناعة" لبحث الفرص الاستثمارية النسائية وطرق معالجة التحديات وتذليل المعوقات التي تعترض عمل المرأة بالقطاع الصناعي فيما تعمل لإطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحة 200 م² كتجربة أولى بالمملكة في المدينة الصناعيّة الأولى بالدمام.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها في 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات إذ تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم المدن الصناعية القائمة 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.