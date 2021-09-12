بسبب قواعد قانونية جديدة .. مطالبات بإعادة طرح "فورتنايت" على "آب ستور"

طالبت شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر إيبك جيمز شركة آبل بإعادة طرح لعبة فورتنايت على متجر آب ستور استجابة لقانون كوري جديد يفرض قواعد جديدة على طريقة تشغيل متاجر التطبيقات. ومن المقرر دخول القانون خلال الأيام المقبلة ويجبر مشغلي متاجر التطبيقات مثل آبل وجوجل بتخفيف القيود التي فرضوها على مطوري التطبيقات على مدى سنوات. من ناحيتها تقول آبل إنه على شركة إيبك الالتزام بقواعد آب ستور حتى يتم إعادة تفعيل حسابها عليه.

وأشار "سي نت دوت كوم" إلى أن آبل وجوجل أغلقتا حساب إيبك على متجري آب ستور وبلاي ستور في أغسطس نظرا لتغييرها الشفرة الداخلية لفورتنايت بهدف انتهاك قواعد متاجر التطبيقات التي تلزم المطورين الذي يبيعون سلعا رقمية بأن يفعلوا ذلك من خلال نظام الدفع الرقمي الخاص بآبل أو جوجل حيث تحصل على ما يصل إلى 30% من حصيلة بيع هذه السلع الرقمية عبر متجري آب ستور أو بلاي ستور.

ولكن إيبك انتهكت عن عمد هذه القواعد واتاحت لمستخدمي لعبة فورتنايت دفع قيمة اشتراكهم من خلال نظام للدفع مستقل عن نظامي آب ستور وبلاي ستور مما يعني حرمان آبل وجوجل من الحصول على نسبتيهما من العائدات. وقررت الشركتان حذف لعبة فورتنايت من متجريهما ردا على هذه الخطوة.