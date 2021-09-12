"مايكروسوفت" تضيف أدوات جديدة إلى "باور بوينت" لتسهيل العروض عن بعد

في الوقت الذي تتجه فيه المزيد من الشركات إلى المزج بين العمل من المكاتب والعمل من المنزل في أعقاب جائحة فيروس كورونا أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت تطوير المزيد من الأدوات إلى حزمة تطبيقاتها لجعل الاجتماعات عن بعد أقرب إلى الاجتماعات المباشرة.

وأضافت الشركة خاصية جديدة اسمها كاميو تتيح الجمع بين تغذية الكاميرات المستخدمة في الاجتماعات الافتراضية باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز والعروض التقديمية التي تتم باستخدام برنامج باور بوينت، وهو ما يعني ظهور منفذ العرض التقديمي على الشاشة إلى جانب الشرائح التي يعرضها كما لو كان ينفذ العرض أمام الناس في قاعة حقيقية. كما تتيح الخاصية الجديدة خيارات لشكل العرض بهدف توفير رؤية أفضل للعرض.

كما أضافت إلى تطبيق "تيمز" خاصية تسمى "مدرب الخطيب" تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء المتحدث وإرشاده بشأن نبرة الحديث وتخبره إذا كان يقاطع شخصا آخر دون أن يدري وتعيد تذكيره بتسجيل التواصل مع جمهوره حيث يتم كل ذلك بصورة شخصية دون أن يعرف باقي المشاركين في الاجتماع الافتراضي بها. كما أن خاصية تصحيح الإضاءة آليا ستساعد المستخدم في ضبط تغذية الكاميرا الخاصة به في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.

وذكر "سي نت دوت كوم" أن هذه الإضافات تشير إلى طريقة آخرى تحاول بها شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وزوم مساعدة الشركات في التحول إلى نظام العمل عن بعد أو النظام الهجين. ومن المقرر إطلاق هذه الخواص أوائل 2022 في حين سيتم توفير خاصية تصحيح الإضاءة آليا خلال الشهور المقبلة.