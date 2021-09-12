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فيروس كورونا حول العالم .. 5.7 مليار جرعة و 4.6 مليون وفاة

فيروس كورونا حول العالم .. 5.7 مليار جرعة و 4.6 مليون وفاة

"الاقتصادية" من الرياض

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 225 مليون حتى صباح اليوم فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.7 مليار جرعة فيما بلغ إجمالي الوفيات 4.6 مليون حالة.

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