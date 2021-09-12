"فش فاش" تربح 2.05 مليون ريال في النصف الأول .. بانخفاض 16.2 %

حققت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية صافي ربح 2,049,690 ريال خلال النصف الأول من 2021 بانخفاض 16.22 في المائة عن النصف الأول من 2020. ويعود سبب الإنخفاض الى ارتفاع مبيعات النصف سنوية لـ 2020 نتيجة لزيادة المسحوبات قبل البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الحالية.