صافولا : شراء 349 ألف من أسهم حوافز الموظفين بـ 13.9 مليون ريال

أعلنت مجموعة صافولا إكمالها المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها بتاريخ 9 سبتمبر بشراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لتغطية أسهم الشريحة الثانية من برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل وفقا للمعايير والشروط المعتمدة للبرنامج.

حيث بلغ عدد الأسهم التي تم شرائها 349,076 سهما من أصل 1,200,000 سهما معتمد من الجمعية العامة غير العادية كحد أعلى لعدد الأسهم محل عملية الشراء وستقوم المجموعة لاحقا بالنظر في بقية الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة بغرض تغطية الشريحة الثالثة من البرنامج قبل انتهاء فترة الشراء الممنوحة من قبل الجمعية العامة غير العادية لإتمام عملية الشراء والمحددة بـ 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل.

وبينت الشركة عبر بيانها في "تداول" أن قيمة الاسهم المشتراة بلغت 13,924,773 ريال بمتوسط سعر 39,89 ريال للسهم حيث تسعى "صافولا" بهذا الأمر لاستقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المجموعة.