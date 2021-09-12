المتحدة للتأمين : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 28.4 % من رأس المال

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 28.4 % من رأس المال بعد اطفاء (31,944) ألف ريال من الإحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر حيث بلغت بعد الإطفاء (105,071) ألف ريال بنسبة 26.27 % من رأس المال طبقا لما أقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 أغسطس وتقرير المراجع الخارجي المرفق والمؤرخ بتاريخ 9 سبتمبر ولا يوجد أي تأثير من استخدام الإحتياطي النظامي للشركة على التزاماتها المالية.

وبينت الشركة في بيانها على "تداول" أنها أعلنت نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بتاريخ 15 أغسطس وعلية سيكون تخفيض الخسائر المتراكمة من (145,545) ألف ريال إلى (113,601) ألف ريال أي من 36.39 % إلى 28.4 % من رأسمالها.