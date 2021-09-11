نيابة عن ولي العهد .. أمير مكة يتوج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن 3

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الفائزين بالرموز في اليوم الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن والذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وشهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط رموز لفئة الحيل والزمول بمشاركة 93 مطية وامتدت مسافة كل شوط إلى 6 كيلومترات حيث توج القعود "مبلش" لحمد البريدي والقعود "مشوش" لهجن العاصفة برموز الزمول فيما حققت البكرة "الزبارة" لهجن السيلية والبكرة "جوف" لشعار الأمير تركي بن محمد الانتصار في الشوطين الثالث والرابع والمخصصين لرموز الحيل.

وفي نهاية أشواط الرموز الأربعة توج خالد الفيصل الفائزين في أشواط الرموز التي أقيمت خلال المرحلة النهائية للمهرجان وعددها 20 شوطا إضافة إلى أشواط الرموز فيما كانت نتائج المطايا الفائزة بأشواط الرموز خلال المرحلة النهائية هي "لواحظ" للأمير عبدالعزيز بن سعود و "نياف" للأمير تركي بن محمد و "يقين" لسليمان الجهني و "داؤود" لهجن سعودي برونكس للمالك الأمريكي قاسم أبو ناصر و"التماس" لهجن الطايلات و "جبل دخان" للشيخ ناصر بن حمد و "كفا" لسليمان عبدالله و "لوسيل" لهجن السيلية و "بروق" لهجن الشحانية و "نواف" للأمير تركي بن محمد و "مخيفة" لعامر المري و "مصفوط" لعبدالعزيز المري و "سنجار" للأمير تركي بن محمد و "الضعاين" لهجن الشحانية و "بشاير" لعلي الوهيبي و "نسناس" لأحمد الخيلي.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان حيث شاركت 14,843مطية في منافسات المهرجان بينها 7870 مطية في المرحلة التمهيدية و 6973 مطية في المرحلة النهائية. وخصص المهرجان جوائز مالية تعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.