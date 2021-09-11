الهند تخفض الضرائب على واردات زيوت الطعام لتعزيز الطلب

خفضت الهند ضرائب الاستيراد الأساسية على زيت النخيل وعباد الشمس وفول الصويا وهو خطوة متوقعة لتعزيز الطلب على الاستهلاك في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت نقلا عن بيان لوزارة المالية في إخطار أصدرته في وقت متأخر من أمس الجمعة أن ضريبة الاستيراد الأساسية على زيت النخيل الخام وزيت فول الصويا الخام وزيت عباد الشمس الخام انخفضت إلى 2.5 %. أما ضريبة الاستيراد الأساسية على الفئات المكررة من زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس انخفضت إلى 32.5 %.

تعتمد الهند وهي أكبر مشتر في العالم لزيوت الطعام على إمدادات تصل إلى 70 % من احتياجاتها. وهناك علامات بالفعل على أن الصادرات الماليزية لبعض الزيوت ترتفع قبل مهرجان رئيسي في الهند.

خفضت الهند الضرائب على بعض واردات زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس في أغسطس وخفضت الرسوم على زيت النخيل الخام في يونيو.