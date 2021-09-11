المركزي النيجيري يحقق مع بنوك بالبلاد بسبب معاملات بشأن الصرف الأجنبي

ذكر البنك المركزي النيجيري أنه يحقق في معاملات تتعلق بالصرف الأجنبي من جانب بنوك تعمل في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، عن البنك المركزي النيجيري قوله في بيان صدر أمس الجمعة أنه في أعقاب "الأحداث الأخيرة في السوق"، يود البنك المركزي تذكير البنوك بالكف عن جميع وأي شكل من أشكال الممارسات الخاطئة في معاملات تتعلق بالصرف الأجنبي" وأضاف البنك المركزي أن أي بنوك "يتبين تورطها في التحقيقات الجارية، ربما يتم وقف تراخيص التشغيل الخاصة بها بالنسبة للصرف الأجنبي، لمدة عام على الأقل".