تظاهر المئات في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات

شارك المئات في مظاهرة احتجاج اليوم السبت على ارتفاع الإيجارات في العاصمة الألمانية برلين.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة الافتتاحية بساحة الكسندر بأقل من ألف شخص، وذلك بحسب ما صرح به متحدث شرطي.

ويتوقع المنظمون من "تحالف برلين ضد الإقصاء وجنون الإيجارات" بأن يصل عدد المشاركين إلى يتراوح بين 10000 و30 ألف شخص.

وقال متحدث باسم التحالف في خطابه إنه يجب نزع ملكية كل شركات الإيجارات في أنحاء ألمانيا، مشيرا إلى أن القاعة السكنية لا ينبغي لها أن تطرح في

البورصة، وطالب الحكومة الألمانية الجديدة بوضع حد أقصى على مستوى البلاد لقيمة الإيجارات السكنية.

ويسعى التحالف إلى إحداث تغيير في مسار سياسة الإيجارات والمساكن، ومنها وقف ارتفاع الإيجارات ووقف الإخلاءات ونزع ملكية شركات العقارات الكبيرة

ووضع حد أقصى للإيجارات على مستوى ألمانيا، ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب عليها:" من أجل مدينة ذات إيجارات معقولة للجميع" و"أيها

المستأجرون اشعروا بقوتكم"، بحسب "الألمانية".

وأيد المتظاهرون طرح نزع ملكيات شركات العقارات الكبيرة على استفتاء شعبي، وسيصوت سكان برلين على هذا المشروع بالتزامن مع الانتخابات

البرلمانية وانتخابات برلمان ولاية برلين في السادس والعشرين من الشهر الجاري.