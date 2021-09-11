83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و 7 وفيات

أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة وتعافي 75 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة رحمهم الله جميعا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.