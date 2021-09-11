تخلى عن إيقاف اللاعبين .. الفيفا يتراجع عن تهديداته للفرق الانجليزية

سيسمح لأندية الدوري الانجليزي الذين رفضوا سفر لاعبيهم القادمين من البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراجواي للمشاركة في تصفيات كأس العالم مع منتخبات بلادهم خلال العطلة الدولية الأخيرة بمشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات الدوري هذا الأسبوع بعد التخلي عن تهديد بإيقافهم لـ 5 أيام.

وكان ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي التي لم تسمح للاعبيها المنتمين لهذه الدول بالسفر للانضمام للمنتخبات تجنبا لخضوعهم للقيود الاحترازية المفروضة على دول القائمة الحمراء في بريطانيا عند العودة. وتخلت هذه الدول عن حقها في تفعيل الإيقاف على لاعبيها بعد محادثات.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه تم التوصل لهذا القرار "بناء على حسن النوايا والحوار البناء بين الفيفا وبريطانيا فيما يتعلق بالعطلة الدولية المقبلة في أكتوبر". وأرسل الفيفا والاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري خطابا إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون طالبوه بحل المشكلة.