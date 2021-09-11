"تسلا" ترفع سعر سيارتها "واي بيرفورمانس" .. بلغت 60 ألف دولار

أعلنت شركة تسلا اليوم أنها سوف تزيد سعر سيارتها موديل "واي بيرفورمانس" في الصين بواقع 10,000 يوان (1,552 دولار) بأثر فوري. مضيفة أن سعرها الجديد سوف يصبح 387,900 يوان (60,000 ألف دولار).

وأشارت الشركة التي يملكها إيلون ماسك إلى انتعاش في الشحنات الصينية المحلية في أغسطس وهذا مؤشر جيد بعد أشهر قليلة مضطربة للشركة في أحد أكثر أسواقها الرئيسية التي جاءت فيما واجهت البلاد تراجعا كليا في مبيعات السيارات وفقا لما أوردته "بلومبيرج".

وشحنت الشركة 12,885 وحدة زيادة بنسبة 50% تقريبا عن يوليو عندما تراجعت الشحنات بنسبة 69%. وارتفعت الصادرات من مصنع شنغهاي الخاص بالشركة إلى 31,379 سيارة وأغلبها متجه لأوروبا بحسب ما أظهرته بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية يوم الأربعاء الماضي.