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أحداث في صور

متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت

متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت

«إ. ب. أ »

متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت أمس.

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