متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت أمس.
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- متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت
أحداث في صور
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