متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت

متظاهرون لبنانيون يحملون لافتات ضد تدخلات إيران أمام السفارة الفرنسية في بيروت أمس.