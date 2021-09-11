عمالقة التكنولوجيا تربح مليارات الدولارات من عقود الدفاع الأمريكية .. ارتفاع ضخم على خدماتها

حققت شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات، من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى، ما يطلق عليها "الحرب على الإرهاب".ووثق تقرير "شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب" ثلاث مجموعات أمريكية تنظم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية مع "أمازون"، "فيسبوك"، "جوجل"، "مايكروسوفت"، و"تويتر" منذ 2004.وقال التقرير: إن عقود شركات التكنولوجيا كانت "بشكل أساسي مع وكالات محورية في الحرب على الإرهاب".وأضاف "منذ 2004 حتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعا ضخما في الطلب الفيدرالي على خدماتها، خصوصا من البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي".وازداد طلب الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية وبرامج تحديد المواقع "جي بي إس" منذ 2001، مع نمو قطاع الدفاع وتحوله بشكل متزايد إلى الرقمنة.وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43.9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين "أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي"، مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية "ليتل سيس" و"إم باور تشينج".ولفت التقرير إلى أن أربع من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقا على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت "محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة للحرب على الإرهاب".وأكد أن "أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلتا في الطليعة في الأعوام الأخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عددا أكبر بنحو خمس مرات ومايكروسوفت بثماني مرات من عدد العقود وعقود الباطن الفيدرالية التي وقعتاها 2015".وشدد التقرير على أن "مايكروسوفت" استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.في الأثناء، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين "تقليديين" مثل شركتي الفضاء الجوي "رياثيون" و"نورثروب جرومان"، في الأعوام الأخيرة.واتصلت "فرانس برس" بشركات التكنولوجيا الكبرى الخمس للحصول على تعليق، لكن لم يصل أي رد بعد.واستقى التقرير بياناته من "تيك إنكوايري"، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأمريكية.وأفاد التقرير، أن المنصة لا تتضمن إلا العقود التي يسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علنا، ما يعني أن الأرقام الواردة هي "أقل من تلك الحقيقية على الأرجح".وانتقدت المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة "الباب الدوار" بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأمريكية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدوارا رئيسة في شركات التكنولوجيا.وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية جاريد كوهين الذي بات حاليا في "جوجل" كمثال، وستيف بانديليديس في "أمازون"، الذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، كما جوزيف دي روزيك في "مايكروسوفت"، الذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.