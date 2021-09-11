«أوبك» تتجه إلى تعديل توقعاتها لنمو الطلب النفطي في 2022

قال مصدران من "أوبك+"، "إن من المرجح أن تعدل أوبك بالخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 بعد غد، إذ يلقي انتشار متحور دلتا بظلال من الشك على سرعة تعافي استهلاك الوقود".وفي الأول من أيلول (سبتمبر)، أوضحت مصادر منفصلة أن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها، وهو تحالف معروف بـ"أوبك +"، زادت من توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 3.28 مليون برميل يوميا.وأشار المصدران إلى أن هذا الرقم رآه البعض في المنظمة متفائلا، ما قد يرجح التعديل بالخفض. ومن المقرر أن تعلن "أوبك" توقعاتها الأحدث المتعلقة بالإمداد والطلب في تقرير الإثنين.وقال أحد المصدرين، "أوبك" ربما تعدل الرقم مجددا في تقرير الشهر المقبل". وتراقب الحكومات والشركات والمتعاملون من كثب سرعة تعافي الطلب على النفط بعد تهاويه في 2020.ويمكن لبطء التعافي أن يضغط على الأسعار ويدعم الرأي القائل: "إن الجائحة قد تؤثر في أنماط الاستهلاك لمدة أطول".ولدى "أوبك" حاليا أعلى التوقعات لنمو الطلب بين ثلاث جهات أساسية تصدر مثل تلك التوقعات هي "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية.