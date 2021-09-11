شح إمدادات في الولايات المتحدة .. أسعار برنت صوب 73 دولارا للبرميل

ارتفع النفط صوب 73 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، مدعوما بتزايد المؤشرات على شح الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار إيدا، كما عززت آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطرة.ووفقا لـ"رويترز"، لا يزال نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو نحو 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر آب (أغسطس). وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2019.وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة في النفط "مع تأخر استئناف إنتاج الخام البحري، تشير الاحتمالات إلى أن تأثير إيدا سيظل قائما في الأسابيع المقبلة". وارتفع خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7 في المائة إلى 72.65 دولار بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش أمس، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.19 دولار بارتفاع 1.05 دولار أو 1.5 في المائة.وحصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.وخام برنت أنهى الأسبوع على مكاسب طفيفة، وقد صعد نحو 40 في المائة هذا العام، مدفوعا بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وتعافي الطلب بعض الشيء من تأثير الجائحة.وما زال إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي متوقفا، في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح. وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، ما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي.وقال نيشانت بوشان، محلل أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي للاستشارات، إن استئناف التشغيل "ما زال يبعد أكثر من أسبوع على الأقل".وأعلنت رويال داتش شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، أمس الأول، حالة القوة القاهرة في تسليمات النفط إلى آسيا بسبب الأضرار، التي تسبب فيها الإعصار إيدا. وقالت: إن 80 في المائة من إنتاجها في الخليج يظل متوقفا.وفقدت السوق ما يزيد على 20 مليون برميل من إنتاج الخليج الأمريكي. ووفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، فإن نحو 1.39 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي متوقف. وما زال إجمالي 71 منصة من 288 جرى إخلاؤها قبل الإعصار، الذي ضرب المنطقة في آب (أغسطس) خالية.ويستمر تقييم الأضرار في المنشأة البحرية وست دلتا - 143 التابعة لـ"شل"، التي تعمل كمحطة نقل لكل الإنتاج من ممر مارس إلى مرافئ الخام على اليابسة. والمركز مربوط بالبر عبر أنابيب ضخمة. وقال كولين وايت، المحلل لدى ريستاد، "خط الأنابيب يجب أن يظل سليما، لكن الآن فإن كميات نفط أقل تتدفق عبره". وعدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نزولا توقعات إنتاج النفط الأمريكي بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا في 2022.إلى ذلك، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومهندسان في ميناءي السدرة ورأس لانوف، أن عمليات التحميل في الميناءين النفطيين الليبيين استؤنفت بعد توقف. وقال مهندس في مرفأ الحريقة البارحة: إن الصادرات لا تزال متوقفة هناك، حيث يمنع بعض الأشخاص عمليات التحميل.وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات بعد أن قالت الشركات التابعة لها: إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.ورفض البرلمان المتمركز في الشرق مرارا خطط ميزانية حكومة الوحدة المؤقتة، التي تم تشكيلها في آذار (مارس) في إطار جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.في غضون ذلك، هناك خلاف بين وزير النفط في حكومة الوحدة محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 71.19 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 71.35 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، الذي يضم متوسطات أسعار 13 خاما حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت بضعة سنتات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 71.64 دولار للبرميل.