نقص الرقائق يدفع أكثر شركة مبيعا للسيارات في العالم إلى تقليص إنتاجها

أعلنت "تويوتا" لتصنيع السيارات الأكثر مبيعا في العالم، أمس أنها ستخفض إنتاجها بدرجة إضافية في اليابان وخارجها، نظرا للاضطرابات التي أحدثها الفيروس والنقص العالمي في الرقائق الدقيقة.

وبحسب "الفرنسية"، من المقرر أن تخفض الشركة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات الإنتاج إلى 70 ألف وحدة في أيلول (سبتمبر) و330 ألفا في تشرين الأول (أكتوبر)، وفق ما أفادت، مشيرة إلى أن الخطوة ستقلل الإنتاج السنوي المتوقع للعام المالي، الذي ينتهي في آذار (مارس) 2022 إلى تسعة ملايين سيارة.

ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي تقليص الإنتاج لشهر أيلول (سبتمبر) 40 في المائة، أي إلى 360 ألف وحدة.

وأفادت الشركة في بيان "تشمل الأسباب الرئيسة لتعديل الإنتاج تراجع العمليات لدى عديد من الموردين المحليين بسبب الانتشار طويل الأمد لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا وتأثير إمدادات أشباه الموصلات".

لكنها أضافت أن الخطوة لم تؤثر في توقعات الدخل التشغيلي للعام بأكمله.

وظلت التوقعات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) وما بعده "غير واضحة"، على الرغم من أن الشركة ذكرت أن الطلب قوي و"خطة الإنتاج لتشرين الثاني (نوفمبر) وما بعده تفترض استمرار الخطة السابقة".

وكافحت صناعة السيارات للتعافي من الوباء، حيث تؤثر موجات العدوى الجديدة في خطوط الإنتاج مع استمرار النقص العالمي في أشباه الموصلات المستخدمة في المركبات الحديثة.

وتعد الرقائق الدقيقة ضرورية لأنظمة إلكترونيات السيارات في ظل النقص في المعروض منذ نهاية العام الماضي.

وعندما ضرب الوباء، قلص صانعو السيارات الطلبات، في حين حول صانعو الرقائق الإنتاج إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ أنفق الناس بكثرة على تلك المعدات، سواء بهدف العمل أو الاسترخاء في المنزل، تاركين شركات صناعة السيارات في موقف صعب مع زيادة الطلب على المركبات.

كما اضطر منافسو "تويوتا" إلى إبطاء الإنتاج أو إيقافه مؤقتا بسبب نقص الرقائق.

وخفضت شركة تويوتا توقعاتها بشأن حجم الإنتاج للعام المالي حتى شهر آذار (مارس) المقبل، من 9.3 إلى تسعة ملايين وحدة، وأرجعت أسباب هذا التراجع إلى تفشي فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وعدلت "تويوتا"، وهي أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، وتيرة عمليات الإنتاج بالنسبة للشهر الجاري، وتقوم حاليا بمراجعة خططها لشهر تشرين الأول (أكتوبر)، ولكنها ذكرت في بيان، أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أنها لا تزال تتمسك بتوقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية للعام المالي، التي تبلغ 2.5 تريليون ين (22.7 مليار دولار).

وقالت "تويوتا" في البيان إن "الأسباب الرئيسة وراء تعديل خطط الإنتاج تتضمن تراجع العمليات لدى عديد من الموردين المحليين بسبب استمرار انتشار فيروس كوفيد - 19 في جنوب شرق آسيا، وكذلك تأثير نقص إمدادات أشباه الموصلات".

وأضافت الشركة أنه "على الرغم من غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لا يزال حجم الطلب الحالي قويا للغاية".