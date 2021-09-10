تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة دون مقابل حتى 30 نوفمبر

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25/4/1443 الموافق 30/11/2021.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الحكومة السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19) وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين بإذن الله وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.