2,387 مستفيد من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن

استفاد 2,387 مواطن ومقيم وزائر لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن حيث وفر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزا للقاحات (كوفيد 19) في ميدان المنافسات حرصا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين ويستقبل المركز أبوابه للمستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء، وحتى الساعة 9:00 مساء يوميا.