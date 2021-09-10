2,387 مستفيد من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن

استفاد 2,387 مواطن ومقيم وزائر لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن حيث وفر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزا للقاحات (كوفيد 19) في ميدان المنافسات حرصا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين ويستقبل المركز أبوابه للمستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء، وحتى الساعة 9:00 مساء يوميا.
أخبار
- التفاصيل في 28 مادة.. كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص؟
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- الطيران المدني: الحجر المؤسسي سيكون على نفقة المسافرين ضمن سعر التذكرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- هيئة تنظيم المياه والكهرباء: لا صحة لتقسيم شرائح الاستهلاك بحسب الأوقات
- "الطيران المدني": السماح بسفر المواطنين إلى الخارج شرط تلقي الجرعات الكاملة من لقاح كورونا
- وزير التعليم: 3 فصول في العام الدراسي.. و 12 إجازة للمعلمين والطلاب
- 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- 1257 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في السعودية
- رئيس "فايزر": المحصنون سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح
أضف تعليق