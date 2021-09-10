"ماستركارد" تدخل عالم العملات المشفرة

أعلنت شركة ماستركارد استحواذها على شركة سيفرترايس الناشئة والمتخصصة في تحليلات بلوك تشين، في أحدث علامة على كيفية تحمس الشركات الكبرى للعملات المشفرة.

وتعمل شركة سيفرترايس، التي يقع مقرها في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا، على تطوير أدوات تساعد الشركات وسلطات القانون على استئصال معاملات العملات المشفرة غير المشروعة.

وبحسب "سي إن بي سي" قال أجاي بهالا، رئيس قسم المعلومات الإلكترونية والذكاء في ماستركارد، في بيان: "الأصول الرقمية لديها القدرة على إعادة تصور التجارة، ومع النمو السريع للنظام البيئي للأصول الرقمية، تأتي الحاجة إلى التأكد من أنه موثوق وآمن".

لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة. ولكن أسهم ماستركارد ارتفع بنحو 0.6 في المائة صباح أمس في نيويورك.