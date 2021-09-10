الصين تحتاج تنظيم نشاط شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى

قال مسؤول كبير في الحكومة الصينية اليوم إن على الصين تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لكبح المخاطر التي ينطوي عليها التوسع في استخدام التكنولوجيا.

وقال تشاو شيليانج، نائب مدير إدارة الأمن السيبراني الصينية المسؤولة عن مراقبة الإنترنت في البلاد، إن حماية الأمن القومي ومصالح المستخدمين وخصوصيتهم يجب أن تظل أولوية مع تزايد استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ونقلت بلومبرج عن المسؤول الصيني قوله أمام مؤتمر إعلامي بالعاصمة بكين: "مثل الأشياء الأخرى، يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثيرات سلبية أيضا"، مضيفا أن تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي أمر مهم بنفس أهمية تطويرها.

وتأتي تصريحات تشاو في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة الصينية الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة في مختلف المجالات، بدءا من تطبيقات خدمات النقل الذكي، وحتى التعليم عن بعد، مما آثار المخاوف من تغير موقف الصين من شركات التكنولوجيا العملاقة والاتجاه نحو التضييق عليها بعد سنوات من دعمها وتشجيعها على التوسع والنمو داخليا وخارجيا.