أبوظبي: بدء العمليات في مفاعل المحطة الثانية من براكة للطاقة النووية

قالت حكومة أبوظبي اليوم إن مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية بدأ العمليات التشغيلية، وذلك بعدما بدأ المفاعل الأول التشغيل التجاري في أبريل.

وعند اكتمال براكة، ستكون به أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، أي ما يعادل 25 % من أقصى احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية وفقا لرويترز .