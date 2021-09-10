أسهم أوروبا تقتفي أثر الصعود في آسيا .. التعدين والتكنولوجيا في مقدمة القطاعات الرابحة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، مقتفية أثر جلسة تداول إيجابية في آسيا، حتى مع عكوف المستثمرين على دراسة مخاطر تشديد السياسات النقدية بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى إبطاء شرائه للسندات المرتبط بالجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، لكنه لا يزال في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقدمت الأنباء عن مكالمة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الدعم للأسهم الآسيوية التي تتأثر بالخلاف بين البلدين، خاصة شركات التكنولوجيا التي تخضع لتدقيق تنظيمي مشدد في بكين، وفقا لـ"رويترز".

وكانت أسهم شركات التعدين وأسهم التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا، بينما تكبدت أسهم الاتصالات أكبر الخسائر.