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أسواق الأسهم- العالمية

"توبكس" الياباني عند أعلى مستوى منذ 1990 بدعم آمال تحسن الأرباح

"توبكس" الياباني عند أعلى مستوى منذ 1990 بدعم آمال تحسن الأرباح

"الاقتصادية" من الرياض

بلغ المؤشر نيكي الياباني اليوم أعلى مستوى في ستة أشهر، ولامس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى له منذ 1990، ليواصلا مسيرة الصعود منذ نهاية أغسطس على أمل تشكيل حكومة جديدة والمزيد من التحسن في الأرباح.

كما دعمت أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أجريا محادثات عبر الهاتف الارتفاع أيضا من خلال تهدئة المخاوف حيال التوتر الصيني الأمريكي القائم.

وارتفع المؤشر نيكي 1.25 في المائة إلى 30381.84 نقطة، وهي الجلسة التاسعة من المكاسب في العشر جلسات الماضية. وفي الأسبوع، ارتفع 4.3 في المائة.
وارتفع المؤشر توبكس 1.29 في المائة إلى 2091.65 نقطة.

وعززت الآمال في أن يعطي زعيم جديد للحزب الحاكم باليابان حافزا اقتصاديا وأن يحقق فوزا حاسما في الانتخابات أسعار الأسهم بعد أن عرض رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الاستقالة الأسبوع الماضي.
وبحسب "رويترز"، تتزايد التوقعات بفوز الوزير المسؤول عن حملة التطعيم تارو كونو بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تحسنت توقعات أرباح الشركات اليابانية مؤخرا مع اقتراب وتيرة التطعيم باللقاحات في البلاد من تلك السائدة بالدول المتقدمة الأخرى.
وكانت القطاعات المالية من أكبر الرابحين بعد أن أعلنت إس.بي.آي هولدنجز عن عرض لشراء حصة تقترب من الأغلبية في شينسي بنك.

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