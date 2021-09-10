«الصحة»: تسجيل 103 إصابات .. و98 % نسبة الشفاء

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 103 إصابات بكورونا جديدة في المملكة أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 545727 إصابة بينها 2289 حالة نشطة، و565 حالة حرجة، تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.

وأوضحت "الصحة"، أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 165 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 53834 حالة، تعاف بلغت نحو 98 في المائة.

وأكدت تسجيل ست حالات وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 8604 حالات وفاة.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات المصابة بتسجيل 34 حالة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ18 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.